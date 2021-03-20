إليك 6 مواد غذائية تطيل العمر

من المعروف أن المواد الغذائية الأساسية هي عبارة عن مركبات لا يستطيع الجسم تكوينها بنفسه، لذلك فهذه المركبات يحصل عليها الإنسان من المواد الغذائية كونها مهمة للحصول على صحة جيدة، كما أنها ضرورية للنمو والوقاية من الأمراض.

وبحسب موقع «RT» كشف الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، عن 6 منتجات غذائية تساهم في إطالة عمر الإنسان.

وقال الطبيب في حديث تلفزيوني: "تحدثنا عن هذا عدة مرات، وسمينا المنتجات، وتحدثنا عن رطل من الخضار والفواكه"، واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت سبعة أطعمة يجب أن تشكل أساس النظام الغذائي لأي شخص، "خضروات، فواكه، المأكولات البحرية، الأسماك، المكسرات، على وجه الخصوص، اللوز، شوكولاتة داكنة، وثوم"، مشدداً على أن هذه المنتجات قد أثبتت أنها تطيل العمر.

وفي الوقت نفسه، أشار الطبيب إلى أنه ببساطة لا توجد منتجات ضارة أو صحية، ولكن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتناول الطعام، منوها أيضا بأن العامل الرئيسي في طول العمر هو الوراثة.