العثور على 6 أسود نافقة في حديقة برية في أوغندا



تم العثور على ستة أسود نافقة في وقت متأخر من، أمس الجمعة، في حديقة برية في أوغندا، حيث قال مسؤولو الحياة البرية إنهم ربما يكون قد تم تسميمهم على أيدي مهربي وتجار الحيوانات.

وكانت بعض الأجزاء من جثث الأسود مفقودة عندما تم اكتشافها في قطاع إيشاشا بحديقة الملكة إليزابيث الوطنية. وقالت هيئة الحياة البرية الأوغندية في بيان عبر موقع تويتر، اليوم السبت، إنه تم العثور على ثمانية نسور نافقة بالقرب من جثث الأسود.

وقالت هيئة الحياة البرية الأوغندية إن هذه التفاصيل تشير إلى «احتمال تسميم مجهولين للأسود».

وتشتهر حديقة الملكة إليزابيث بالسياح الذين يأملون رؤية ثدييات كبيرة مثل الأسود والزرافات والفيلة وأفراس النهر. ومع ذلك، فقد تفشى تسميم الأسود في المتنزه الذي يمتد على الحدود مع شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطربة والتي تعاني من انتشار الميليشيات.

وجاء في بيان هيئة الحياة البرية الأوغندية: «نظرا لأن بعض أجزاء أجسام الأسود مفقودة، لا يمكننا استبعاد الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية».



