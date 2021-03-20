عن "منشأ كورونا".. علماء يستبعدون هذه الفرضية!

تصدر منظمة الصحة العالمية، الأسبوع المقبل، التقرير الذي ينتظره العالم، حول أصل فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق دولي من العلماء قد سافر إلى ووهان في الصين، حيث سجلت أول إصابة بـكوفيد-19، لإجراء تحقيق في مصدر الفيروس التاجي الذي اجتاح العالم.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن فريق العلماء أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بجمع المعلومات، وخصوصا تلك المرتبطة بسوق ووهان للمأكولات البحرية.

وتثير مسألة أصل الفيروس "سارس-كوف-2" انقساما بين العلماء، حيث ذهب فريق إلى فرضية انتقاله من الحيوانات إلى البشر أواخر 2019، انطلاقا من سوق ووهان للمأكولات البحرية. بحسب سكاي نيوز.

ويذهب فريق آخر إلى القول، بأن الفيروس ربما يكون قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع قرب السوق المذكور.

وتعليقا على فرضية انتشار الفيروس من معهد ووهان، قال ليانغ وانيان، رئيس الفريق الصيني في فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين، في مقابلة هذا الأسبوع، إن نظرية تسرب الفيروس من المختبر لم تعد قيد التحقيق كاحتمال.