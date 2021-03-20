الفنانة إلهام شاهين تكشف حقائق جديدة عن حياتها الشخصية

كشفت الفنانة إلهام شاهين، خلال برنامج تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عن حقائق في حياتها الشخصية.

وقالت الفنانة إن "العصمة كانت في يديها في الزيجة الثانية من اللبناني عزت قدورة، وكان ذلك هو شرطها الوحيد لقبول الزواج منه. وأضافت: أن سبب طلبى لهذا الشرط كنت بأمن نفسي.

وتابعت إلهام شاهين: "تزوجت من عادل حسنى وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما.

وأوضحت "زوجيّ الاثنان أحببتهما فهما محترمان جدا ولهما كل الاحترام مني، وكنت أتمنى ألا أتحدث عنهما خلال اللقاء ولكن هذا الكلام موجود في أرشيفي وتاريخي، ولم أتزوج بعدهما، فأنا امرأة قوية".





