بماذا بشر السيسي سيدة مصرية التقته صدفة؟

بشر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مواطنة مصرية التقته صدفة خلال إحدى جولاته التفقدية لأحد المشروعات التنموية.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، التقت السيدة السيسي أثناء مروره لتفقد المكان، واستمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه حول قانون الأحوال الشخصية.

وأكد الرئيس السيسي، للمواطنة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون لصالح الأم والأهل، بعدما شكت له من عدم قدرتها على رؤية أحفادها.

وقال السيسي للمواطنة: حريصون على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، ويوفر التوازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

من جانبها، ردت المواطنة على الرئيس المصري: "ليس لنا غيرك والله العظيم، ودائما أدعمك، أنت حبيبنا والله"، ليشكرها السيسي في المقابل.

وتابع الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية، الجمعة، مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد، ومحور شنزو آبي، الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة، على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الادارية الجديدة.