حفل الأوسكار بالحضور الشخصي

لوس أنجلوس (رويترز)

قال منتجو حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يقام في أبريل المقبل، إن الحدث سيكون حضورياً، وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم، ولن يستخدم فيه تطبيق زووم.

وبسبب جائحة كورونا، يُقام عرض توزيع أرفع الجوائز في صناعة السينما في محطة يونيون للسكك الحديدية وسط لوس أنجلوس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليوود.

ويخضع الحضور لفحوص كورونا، مع وجود دائم لفريق السلامة من الفيروس في الموقع.

وقال المنتجون ستيفن سودربيرج وجيسي كولينز وستيسي شير في رسالة للمرشحين للجائزة: «لن يكون تطبيق زوم خياراً متاحاً خلال الحفل».