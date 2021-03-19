بخور من بقايا الزهور

بعد أن يؤدي الزوار الهندوس صلواتهم على ضفاف نهر الغانج، ويعودوا إلى حيث أتوا، يبدأ سكان منطقة كانبور الهندية جمع الزهور والبتلات المهملة التي تركها المصلون في المعابد أو على الشاطئ.. وفي مصانع تقليدية بسيطة، تمر الزهور بعدة مراحل قبل أن تتحول إلى أعواد بخور تفوح منها أطيب الروائح.

في المصنع تقسم مجموعة من النساء أنفسهن إلى فرق، الفرقة الأولى تتولى فرز وتجميع الزهور الذكية من الأكاليل المهملة، فيما تقوم مجموعة أخرى بتجفيف الزهور وعجنها، لتتناول أخريات الخليط ويحولنه إلى أعواد بخور، تعبأ وتغلف، تمهيداً لنقلها إلى الأسواق.

(رويترز)