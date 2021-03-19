صاروخ القمر يجتاز اختبار «المحاكاة»

واشنطن (أ ف ب)

أجرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بنجاح اختباراً ثابتاً لمحركات صاروخها العملاق الجديد «إس إل إس» الذي سيتولى مستقبلاً نقل رواد الفضاء إلى القمر.

وأنهى نجاح الاختبار حالة من القلق انتابت خبراء الوكالة، بعد توقف مبكر للمحركات، خلال اختبار سابق في يناير الفائت.

وعملت المحركات الأربعة الرئيسية للصاروخ بكفاءة لما يزيد قليلاً عن ثماني دقائق، وهو هدف الاختبار الرامي إلى إجراء محاكاة لمرحلة الإطلاق.

وانبعثت من المحركات سحابة ضخمة من الدخان فوق مركز الاختبار في ستينيس بولاية ميسيسيبي، وسط هدير قوي.