نشطاء الجمعة يرسمون للمستقبل

نشطاء «أيام الجمعة من أجل المستقبل» يرسمون فوق جسر «أوبيرباوم» في برلين، خلال احتجاج يدعو إلى «يوم عالمي للعمل المناخي»، وتسعى المجموعة لحماية مستقبل الأجيال الجديدة عبر التخلي تماماً عن استخدام الفحم الحجري، والتخطيط للاعتماد بنسبة %100 على مصار الطاقة المتجددة بحلول 2035.

(رويترز)