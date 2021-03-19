عطل مفاجئ يوقف تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك مسنجر"

تعرضت العديد من تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة، مساء اليوم الجمعة، إلى عطل مفاجئ تسبب في توقفها عن العمل تماما.

وأفاد موقع "داون ديتيكتر" المتخصص، بوجود "عطل كبير في واتساب وانستغرام وفيسبوك ميسنجر" التابعة لفيسبوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

ويعتمد مئات ملايين الأشخاص عبر العالم على هذه التطبيقات في اتصالاتهم اليومية.

وقال مستخدمون في العديد من الدول إن هذه التطبيقات توقفت عن العمل فجأة فيما لم يتضح السبب حتى الآن.

لكن بعد وقت قصير من الساعة 18,00 ت غ، أبلغ العديد من مستخدمي "واتساب" على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح بإمكانهم استخدام التطبيق مجددا.

وجاء على تطبيق "انستغرام" على شكل لافتة "يتعذر تحديث النشرة" قبل العودة إلى وضعه الطبيعي بعد أقل من ساعة.

ولم تتمكن التطبيقات الثلاث على الفور من تحديد مدى الانقطاع أو مدته.