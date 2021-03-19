ليلى وإلهام وجومانة.. نجمات «زي القمر»

سعيد ياسين (القاهرة)

استطاع مسلسل «زي القمر» أن يعيد ثلاثاً من كبار النجمات إلى المسلسلات بعد غياب، بجانب مؤلفته شهيرة سلام، ويضم عدداً من الحكايات، وتقع كل حكاية منها في خمس حلقات، وتعرض ابتداءً من اليوم.

«حتة مني»

وقالت إلهام شاهين التي تقوم ببطولة حكاية «حتة مني» لـ«الاتحاد» إن عدم عثورها على النص الجيد الذي يحمسها للعودة إلى الدراما التلفزيونية، كان السبب في ابتعادها عن المسلسلات منذ شاركت في الجزء السادس من «ليالي الحلمية» العام 2016.

وأوضحت أنها تقدم شخصية زوجة لديها ابنة فتاة في الجامعة، وتتعرض فجأة لمشاكل صحية، الأمر الذي يقلب حياتها في المنزل والعمل رأساً على عقب.

وأشارت إلى أن حكايات «زي القمر» تناقش قضايا المرأة الانسانية والاجتماعية والنفسية، وهو ما حمسها للمشاركة فيه مع أحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وحنان سليمان وإخراج حسام علي.

وأكدت أنها تفضل هذه النوعية من الدراما، وتحرص على تقديمها كممثلة أو منتجة، وتلعب بطولة حكاية أخرى يتم تصويرها بعد شهر رمضان لتعرض خلال الصيف المقبل.

«ست الهوانم»

الأمر نفسه يتكرر مع ليلى علوي الغائبة عن الدراما منذ شاركت العام 2016 في مسلسل «هي ودافنشي»، حيث تقوم ببطولة حكاية «ست الهوانم» تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت.

وتجسد ليلى فيها شخصية سيدة تجاوزت الأربعين، تواجه أزمات في المجتمع، وتسعى لتحقيق أحلامها، وقالت إن المشكلات التي تتعرض لها السيدات بين سن الأربعين والخمسين عاماً، والتي تعرف بـ «سن اليأس» تحتاج إلى العديد من الأعمال الفنية.

«مش هنفرح بيكي»

وأكدت جومانة مراد لـ«الاتحاد»، أنها وجدت ضالتها في حكاية «مش هنفرح بيكي» ضمن حكايات المسلسل الذي تجسد فيها شخصية فتاة جميلة تنشغل بالعمل وبتولي أعلى المناصب فيه، وهو ما يجعلها تتأخر في الزواج، وتدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية، ويشاركها البطولة عباس أبوالحسن، ومها أبو عوف وهالة فاخر.

نجاح جماهيري

وقالت مؤلفة المسلسل شهيرة سلام إنها تحمست كثيراً للعمل بمجرد طرح الفكرة عليها من قبل المنتجة مها سليم، وأشارت إلى أن المسلسلات التي قدمت خلال العامين الماضيين في حكايات منفصلة متصلة، شجعت الكثيرين على تقديمها، خصوصاً وأنها لاقت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيرين.

فرصة درامية

وقال طارق رفعت الذي يتولى إخراج حكاية «ست الهوانم» إن المسلسلات كانت تقدم في خماسيات وسباعيات و10 و15 حلقة، وكان الأمر معروفاً ويحقق نجاحاً كبيراً، ثم استحدثت مسلسلات الثلاثين حلقة وأيضاً الأجزاء.

وأشار إلى أن الفرصة مواتية لتقديم مختلف الأنواع من الدراما، خصوصاً مع انتشار المنصات الإلكترونية، وعرض الأعمال على مدار العام، وعدم اقتصارها على شهر رمضان.