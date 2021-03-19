ماجدة زكي تلتقي أحمد عز لأول مرة

القاهرة (الاتحاد)

كشفت ماجدة زكي عن أن هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها مع أحمد عز في عمل فني، من خلال «هجمة مرتدة»، وتتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المأمول الذي يتناسب والجهد الكبير الذي بذل في تصويره لأكثر من عامين.

وأرجعت قلة أعمالها في الآونة الأخيرة إلى حرصها على الظهور بصورة جيدة كونها تحترم الجمهور، ورغبتها في تقديم أعمال تلقى القبول والتشجيع الذي تعودت عليه طوال مشوارها الفني.

وتعود ماجدة الدراما الرمضانية بعد غياب أربعة أعوام، من خلال «هجمة مرتدة» وتجسد فيه شخصية تعتبرها جديدة تماماً عليها من النواحي الفنية والنفسية والإنسانية، وهي والدة بطل الأحداث الذي يقوم بمهمة قومية.

ويشارك في البطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.