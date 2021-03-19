يسرا المسعودي.. ممرضة «البيت الوقف»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض التونسية يسرا المسعودي السباق الرمضاني المقبل، من خلال عملين، الأول «زي البيت الوقف»، وتجسد خلاله شخصية ممرضة خفيفة الظل.

وقالت المسعودي لـ«الاتحاد»، إن أحداث العمل تدور في إطار الدراما الاجتماعية، حول العلاقات الإنسانية والأسرية بالمجتمع، تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، وزينة.

والعمل الثاني مسلسل «القاهرة كابول»، وتلعب فيه شخصية زوجة معقدة نفسياً تمر بالعديد من الصراعات بسبب الأجواء المحيطة بها، وتدور الأحداث حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وتسلط الضوء على الأعمال الإرهابية من خلال ثلاث قصص درامية.

وحول شخصيتها في مسلسل «الحرير المخملي»، الذي يعرض خارج السباق الرمضاني، أوضحت يسرا أنها تجسد شخصية طالبة جامعية تمر بالعديد من الصعوبات خلال دراستها، وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي.