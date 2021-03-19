دراسة: النوم ضروري للبقاء على قيد الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيباسيش داي، مدير الشؤون الطبية بمؤسسة أميركية للمعدات الطبية المخصصة لعلاج توقف التنفس أثناء النوم، أن النوم ضروري للبقاء على قيد الحياة، مثل الطعام والماء، موضحاً أن الدراسات أظهرت أنه بجانب الفوائد المعروفة للنوم على الصحة الجسدية، فإنه يساعد في تحسين مهارات التعلم وحل الأزمات، في حين أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤثر على العملية الإدراكية العصبية ويجعل الشخص يعاني أعراضاً، مثل التهيج، وسوء اتخاذ القرار وانعدام مهارات حل المشكلات والاكتئاب، وفقدان الذاكرة، وغيرها من المشكلات، حسبما نقل موقع «Iol».

وقال: النوم جزء رئيس من روتيننا اليومي، حيث نقضي حوالي ثلث حياتنا نائمين.

وأكد داي أهمية إعادة الالتزام بجداول نومنا، والحفاظ على إيقاع يومي صحي، وكذلك زيادة المحادثات حول الحاجة إلى نظام نوم صحي، حيث لا يمكننا تحقيق صحة مثالية دون الاهتمام بجودة نومنا. وتشمل العوائق التي تحول دون الحصول على دورة نوم جيدة نمط الحياة المحموم وساعات العمل الطويلة غير المنتظمة والعادات المضطربة مثل قضاء وقت طويل أمام الشاشات وقلة النشاط البدني واستهلاك الكافيين قبل النوم وقلة التعرض لأشعة الشمس بما قد تعطل دورة نومنا. وربطت الأبحاث بين قلة واضطرابات النوم على المدى الطويل بعواقب صحية خطيرة، تشمل تضرر الوظائف الإدراكية، وأمراض القلب والأيض والسمنة وضعف المناعة وغيرها. كما تم ربط اضطرابات النوم بحوادث المرور على الطرق والحوادث الصناعية الكبرى على مستوى العالم.