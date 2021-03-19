عيد القلوب.. «يوم الأم» بدأ فرعونياً وتطور أميركياً وارتبط بالعرب

أحمد مراد (القاهرة)

فكرة تكريم الأم والاحتفاء بها في يوم محدد سنوياً، ولدت فرعونية، وطورتها الحضارة اليونانية، وفي العصر الحديث تحولت لعطلة رسمية في أميركا، ومن مصر انطلقت الفكرة إلى بقية الدول العربية، وصار لـ «ست الحبايب» يوم في أول أيام فصل الربيع.

فرعوني

منذ آلاف السنين، وتحديداً خلال عهد الفراعنة في مصر، بدأت أولى احتفالات يوم الأم، حيث كان القدماء المصريون يقيمون احتفالاً سنوياً لتكريم الملكة الفرعونية، إيزيس، التي كانت رمزاً للأمومة، وكان يتم الاحتفاء بالأم المصرية القديمة عبر إقامة مواكب الزهور التي كانت تطوف المدن المصرية في وقت محدد من العام، وقد كشفت النقوش والرموز الموجودة على جدران المعابد عن دور الأم ومكانتها العظيمة في مصر القديمة.

الأم العظيمة

انتقلت عادة الاحتفال بالأم إلى العصر اليوناني، حيث أدخل بطليموس الأول عبادة الإلهة إيزيس لتكون إلهة واحدة لكل من المصريين واليونانيين داخل مملكته. كما كان مهرجان هيلاريا الروماني احتفالاً بالاعتدال الربيعي لتكريم سيبيل، أم الآلهة، التي كانت تلقب بـ «الأم العظيمة». كما كان الإغريقيون يقيمون مراسم الاحتفال بفصل الربيع لتكريم ريا، أم زيوس، وأم جميع الآلهة، وخلال الاحتفالات كانوا يقدمون كعك العسل، والمشروبات، والورود مع بزوغ فجر اليوم.

أول يوم أم عربي

أطلق الصحفي المصري الراحل، مصطفى أمين، أول دعوة للاحتفال بيوم الأم في مصر عبر كتابه «أميركا الضاحكة» خلال العام 1943، وبعدها بعدة سنوات، وخلال وجوده بمكتبه في مؤسسة «أخبار اليوم»، استقبل سيدة روت له تجربتها في تربية ابنها الوحيد بعد وفاة زوجها، وتضحيتها من أجله حتى أصبح طبيباً وساعدته على الزواج، حيث اشترت له شقة سكنية جديدة، وعقب زواجه انقطعت صلته بها تماماً، وتوقف عن زيارتها حتى أصبحت مريضة لا تجد من يساعدها في تناول علاجها.

هذه الواقعة الأليمة دفعت مصطفى أمين إلى إطلاق حملة صحفية لتخصيص يوم يكون يوماً للأم، وذهب لوزير التعليم المصري وقتها، كمال الدين حسين، لإقناعه بالفكرة، ووافق الوزير المصري على الفكرة، لكنه طلب منه الانتظار لحين إقناع الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، الذي وافق على الفكرة، وبدأ أول احتفال بيوم الأم في أول يوم في فصل الربيع، الموافق 21 مارس من العام 1956، وانطلقت فكرة يوم الأم من مصر إلى كل الدول العربية.

سر زهرة القرنفل

ارتبط يوم الأم بتجارة الورود والزهور، حيث تحقق شركات بيع الأزهار والورود أرباحاً كبيرة بسبب تضاعف مبيعاتها السنوية في هذا اليوم، وتشير إحدى الإحصائيات إلى أن الأميركيين أنفقوا حوالي 20 مليار دولار لشراء الأزهار للاحتفال بيوم الأم خلال العام 2014.

وكانت آنا جارفيس، صاحبة فكرة يوم الأم في أميركا، قد بدأت عادة شراء الزهور في يوم الأم، واقترحت على من فقدوا أمهاتهم حمل زهرة قرنفل بيضاء. أما الذين أمهاتهم على قيد الحياة فيحملون زهرة قرنفل ملونة.

العصر الحديث

في العصر الحديث، وتحديداً خلال العام 1872، جاءت أولى مقترحات الاحتفال بيوم الأم في أميركا عبر مقترح أوردته الكاتبة والمؤلفة الأميركية، جوليا وورد هاوي، في أحد كتبها، حيث دعت الأمهات إلى الاحتفال بهذا اليوم من خلال التجمع في الكنائس والساحات، وإلقاء الخطب والمواعظ، وطالبت باعتماد هذا اليوم يوماً وطنياً، ولكن فشلت محاولاتها بسبب رفض بعض القساوسة للمقترح.

وفي مايو من العام 1907، عادت الفكرة للظهور مرة أخرى على يد الناشطة الاجتماعية الأميركية، آنا ماري جارفيس، التي تبنت حملة للاحتفال بيوم الأم، وطالبت باعتباره عطلة رسمية، واحتفلت جارفيس بأول يوم أم في العام 1908 في شكل حفل تأبين لأمها في كنيسة ببلدة غرافتون في ولاية فرجينيا الغربية، وفي العام 1912، أنشأت آنا جارفيس الجمعية الدولية ليوم الأم.

وفي غضون سنوات قليلة نجحت حملة جارفيس، حيث أصبحت جميع مدن الولايات المتحدة الكبرى تحتفل بيوم الأم في كل عام، وأعلن الرئيس الأميركي، وودرو ويلسون، في 9 مايو العام 1914 عن التوقيع على نص يقر بالاحتفال بيوم الأم كيوم وطني، وتحويل يوم الأم إلى عطلة وطنية رسمية في الأحد الثاني من شهر مايو. ومن أميركا انتقلت الفكرة إلى العديد من دول العالم، وبالأخص الدول الأوروبية.

تواريخ واحتفالات

يختلف اليوم المحدد ليوم الأم من دولة إلى أخرى، ولكن أكثرها انتشاراً وشيوعاً في شهري مارس ومايو، فبريطانيا تحتفل به في الأحد الأخير من شهر مارس من كل عام، ويعرف بأحد الأمهات، والأرجنتين تحتفل به في 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا في 1 مايو، وروسيا في أواخر شهر نوفمبر، وإندونيسيا في يوم 22 ديسمبر، والسويد في آخر يوم أحد من يونيو، فرنسا في أول يوم أحد من يونيو.

وهناك العديد من الدول التي تحتفل به وفقاً للتقليد الأميركي في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، وهي: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبنجلاديش، وكندا، وكولومبيا، والبرازيل، وكرواتيا، والإكوادور، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وماليزيا، ومالطا، والفلبين، وسويسرا، وتايوان، وهولندا، وفنزويلا، وزامبيا. وتعد النرويج الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بيوم الأم في شهر فبراير، وتحديداً في ثاني أحد من الشهر.