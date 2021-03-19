ثورة الماء

أحمد مراد (القاهرة)

في الوقت الذي تمثل فيه المياه مصدر الحياة الأول للكائنات الحية كافة، إلا أنها في بعض الأحيان تكون سبباً للتخريب والتدمير مع حدوث الفيضانات المدمرة.

وتشهد بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية كالبحار، والأنهار، والبحيرات، والمحيطات، فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في تلك المسطحات، أو حدوث اضطرابات مناخية تدفع الماء خارج نطاقِ المسطحات المائية

4 أسباب

هناك 4 أسباب لوقوع الفيضان، وهي:

أولاً: هطول الأمطار بشكل غزير في فترة زمنية قصيرة، وفي أحيان أُخرى يمكن أن يؤدي هطول أمطار خفيفة أو متوسطة بشكل متواصل لعدة أيام أو أسابيع إلى وقوع الفيضان.

ثانياً: رياح قوية في المناطق الساحلية، حيث تحمل الرياح القوية مياه البحر باتجاه الأراضي الساحلية الجافة، مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات، وفي أحيان أخرى تحمل الرياح معها مياه الأمطار، ما تسبب فيضانات قوية.

ثالثاً: الزيادة السريعة غير المعتادة في متوسط درجة حرارة سطح الأرض، والمعروفة بـ «الاحتراز العالمي»، الذي يعد أهم المسببات للفيضانات، فحين ترتفع درجات الحرارة يصبح هطول الأمطار أقل تواتراً، فيحمل الهواء المزيد من الرطوبة، ما يؤدي إلى الجفاف، ولكن في مرحلة ما تحرر السماء الرطوبة الموجودة في الهواء عن طريق هطول أمطار غزيرة للغاية، فتحدث الفيضانات لأن الأرض لا تستطيع امتصاص كميات المياه الكبيرة التي هطلت.

رابعاً: ذوبان الثّلوج والجليد، ففي بعض المناطق الباردة تكون الثلوج غزيرة خلال فصل الشتاء، وتتراكم بكميات كبيرة، وأحياناً ترتفع درجة الحرارة بشكل مفاجِئ نتيجة التقلبات الجوية، ما يؤدي إلى ذوبان الثلوج، وتحولها إلى تياراتٍ مائية هائلة، وتحدث ما يسمى بظاهرة طوفان الثلوج.

طوفان خلال دقائق

هناك ثلاثة أنواع من الفيضانات، الأول يعرف بـ «الطوفان المفاجئ»، الذي يقع خلال ساعتين إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يأخذ دقائق معدودة، ويحدث بسبب الأمطار الغزيرة، أو ذوبان الثّلوج، وهو أكثر أنواع الفيضانات ضرراً، وتكون آثاره عادة كارثية وسريعة ومدمرة.

النوع الثاني يعرف بـ «الفيضانات البطيئة»، وهي تقع في بعض المناطق كل سنة تقريباً، وتحدث بصورة تدريجية، وقد تحتاج لأيام وأحياناً لأسابيع.

أما النوع الثالث، فهو «الفيضانات السريعة» التي تحدث في فترة زمنية قصيرة، لكنها ليست بسرعة الفيضانات المفاجئة، ويمكن أن تكون أكثر تخريباً وتدميراً من الناحية المادية، وتستمر ليوم أو يومين.

4 ملايين شخص ضحية

خلال شهر أغسطس من العام 1931، تعرضت الصين لأسوأ وأكبر فيضان في التاريخ، وهو ما يعرف بفيضان نهر يانغتسي الذي راح ضحيته حوالي 4 ملايين شخص.

وحدث الفيضان بعد هطول الأمطار الغزيرة بفترة قصيرة، ففاضت المياه لتغطية مساحة تبلغ حوالي 1295 كيلو متراً، وكان الطقس سبباً رئيساً في حدوث الفيضان، بالإضافة إلى تدمير الغابات والأراضي الخصبة التي تقوم بتنظيم طبيعة النهر، وقد تلفت السدود، واندفعت المياه إلى وسط البلاد.

وكانت الصين قد عانت ظروف الجفاف الرهيبة خلال السنوات السابقة لحدوث الفيضان، وفي منتصف عام 1931 حدثت عدة تغييرات على شكل زخات غزيرة من الثلوج والأمطار، بالإضافة إلى حدوث تسعة أعاصير خلال هذه الأشهر من السنة، فاحتفظت الأنهار بكمية مياه أكبر من المعتاد، فحدث الفيضان.

وتسبب نهر يانغتسي، وهو النهر الأطول في آسيا، في حدوث ما يقارب ثلاثة أرباع فيضانات الصين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي حدثت، فقد حدث فيضان آخر للنهر في العام 1935 وتسبب في مقتل ما يقارب من 145 ألف شخص، وعانى آخرون الجوع، والجفاف، والأمراض.

فيضانان لنهر واحد

ارتبط النهر الأصفر في الصين بفيضانين، الأول وقع في العام 1887، وراح ضحيته ما يقارب 900 ألف نسمة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع مياه النهر، الأمر الذي أعقبه فيضان قوي أدى إلى تشريد مليوني شخص، والفيضان الآخر وقع في العام 1938.

70 فيضاناًً في عام

في العام 2007، سجلت الأمم المتحدة نحو 70 فيضاناً خطيراً وقعت في بعض دول العالم، منها: السودان، وإثيوبيا، وميانمار، والفلبين، وفيتنام، وإندونيسيا، والصين، والهند، وبنجلاديش، ونيبال، وباكستان، وأفغانستان، وكولومبيا، وتسببت في حدوث خسائر في الأرواح والجوانب المادية.

وتعد الفيضانات التي اجتاحت شمال الهند وبنغلاديش ونيبال هي الأسوأ، إذ شردت وعزلت نحو 19 مليون إنسان، ووصلت أعداد الضحايا إلى 1900 قتيل، وجرفت 400 قرية غرب الهند فقط، وفي يونيو من العام نفسه تضرر نحو 14 مليون شخص جنوب الصين من الفيضانات التي قتلت 120 شخصاً، وفي شهر يوليو من نفس العام شهدت إنجلترا أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً، تسببت في وقوع تسعة قتلى، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.

سد بانكيو.. إعصار وفيضان

في العام 1975، وقع فيضان قوي في مقاطعة هاينان الغربية في الصين، وذلك بسبب انهيار سد بانكيو نتيجةً للإعصار المداري الذي حدث، وقد تسبب هذا الفيضان في وقوع ما يزيد على 150 ألف ضحية، وصُنف بأنه أحد أكبر الكوارث التي سببتها الأعاصير على مدى التاريخ.

محاصرة 15 مليون شخص

في 13 نوفمبر من العام 1970، تعرضت باكستان لفيضان خليج البنغال الذي راح ضحيته 200 ألف شخص، وفي 27 يوليو من العام 2010، حدثت فيضانات مدمرة في باكستان نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال غربي البلاد، وقتلت هذه الفيضانات حوالي 3 آلاف شخص، وتضرر من جراء الفيضانات أكثر من 15 مليون شخص.

غرق 16 ولاية سودانية

في أواخر العام 2020، تساقطت أمطار موسمية غزيرة ومستمرة في السودان، أعقبها حدوث فيضان مدمر أغرق 16 ولاية سودانية، حيث ارتفع منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية، ووصل ارتفاع مستوى النيل الأزرق إلى أكثر من 17 متراً محققاً رقماً قياسياً، وهو مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902.

وتسبب الفيضان في أضرار لأكثر من 500 ألف شخص، وتدمر أكثر من 100 ألف منزل، فضلاً عن مقتل حوالي 101 شخص.

وعادة ما يبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر، وتهطل أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنوياً فيضانات وسيولاً.