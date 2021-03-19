صور.. دراجة تسبب حريقا دمر منزلا كاملا

تعرض منزل في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الجمعة، إلى حريق كبير بحسب ما نقلته وسائل إعلام أسترالية.

وقال موقع "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالي، إن سبعة أشخاص نجوا من الحريق الذي التهم المنزل.

وأوضحت سلطات الإطفاء أن دراجة كهربائية تسببت في الحريق بعد أن تركت في الشحن. الدراجة محترقة

وأضافت خدمة الإطفاء أنها استدعيت إلى المكان بعد تقارير عن دخان ينبعث من شرفة المنزل.

أنقذ رجال الإطفاء اثنين من السكان من الشرفة. وقال متحدث باسم الدفاع المدني إن أربعة أشخاص آخرين فروا بأنفسهم.

وأضاف المتحدث "لقد كان حريقا هائلا للغاية. بسبب عدد الطواقم التي أرسلناها، تمكن رجال الإطفاء من التغلب عليه بسرعة كبيرة".

وأشار المحققون إلى أن سبب الحريق هو دراجة كهربائية تُركت تشحن طوال الليل.

ودعا الدفاع المدني في سيدني السكان إلى تركيب أجهزة إنذار من الدخان والحرائق داخل المنازل.

وعولج شخص من استنشاق الدخان ونقل اثنان إلى المستشفى.

وفقًا لإحصاءات الدفاع المدني في سيدني، سجل 12 حريقًا "متعلقًا بالدراجات الكهربائية" منذ عام 2017.