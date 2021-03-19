تملك سيارة فارهة.. وتتسول في الشارع

أبوظبي (الاتحاد) - ظهرت امرأة متسولة في شريط فيديو وهي تستقل سيارة فارهة في مدينة أكادير بالمغرب، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر أن المرأة، البالغة من العمر 42 عاما، أرملة وتعيل أسرتها المكونة من ثلاثة أبناء بعد أن توفي زوجها في حادث سير. وكانت تمارس التجارة. لكن نشاطها تأثر بسبب الإغلاق الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.

من أجل الخروج من أزمتها المالية، خطرت على المرأة فكرة التسول. فأصبحت تركن سيارتها رباعية الدفع بعيدا عن المنزل، موهمة أسرتها بأنها تخرج للعمل وتغير ملابسها للقيام بـ«وظيفتها» الجديدة.

وقد تم إيقاف المرأة من قبل سلطات مدينة أكادير وهي تخضع الآن للمحاكمة.