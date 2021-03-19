الجيش الإيطالي يقصف مزرعة للدجاج

قصفت دبابة تابعة للجيش الإيطالي مزرعة دواجن في شمال شرق البلاد خلال مناورة تدريبية، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الدجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن الحادث وقع عندما كانت دبابة "تشينتاورو" المضادة للدبابات التابعة للواء "بوتسوولو دل فريولي" تشارك في مناورة ليلاً في ميدان عسكري بالقرب من "فيفارو"، على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال مدينة البندقية.

وقتل عدد كبير من الدجاج جرّاء سقوط القذيفة، فيما انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها.

وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقاً وأوقف من الخدمة المدرعات الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.