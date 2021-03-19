الموت يغيّب مخرج «الكاميرا الخفية» رائد لبيب

أكدت إعلامية مصرية، اليوم الجمعة، وفاة المخرج رائد لبيب بأحد المستشفيات بالمهندسين بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذي داهمه في الكثير من مناطق جسده.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.

وتنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذي وافته المنية صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، وفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وأضافت النقابة «نحن إذ نؤكد على افتقاد الفن المصري والعربي لقامة كبيرة للغاية مثل رائد لبيب، أثرت في وجدان الجميع بأعمال ستظل خالدة بشكل خاص في الذاكرة لإصرار المخرج الراحل على بث البهجة والسعادة في وجدان الجمهور عبر الكثير من أعماله آملين من المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».