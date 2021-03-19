اختراق علمي يكشف أسباب الإجهاض والعقم!

أعاد فريق من الباحثين الأستراليين برمجة خلايا الجلد وتحويلها إلى نسخة طبق الأصل تشبه الحياة لجنين بشري مبكر.

ويُطلق على النماذج ثلاثية الأبعاد اسم iBlastoids، لأنها نظائر للكيسات الأريمية - الاسم العلمي لحزمة الخلايا التي تتطور لتشكل جنينا.

ومن المتوقع أن تسمح النماذج للباحثين بدراسة المرحلة الأولى من التطور البشري بمزيد من التفصيل، ونأمل أن يجدوا علاجات لبعض أشكال العقم والإجهاض.

وتمت زراعة iBlastoids لمدة 11 يوما، بما يتماشى مع التشريع الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن زراعة الأكياس الأريمية البشرية لمدة تزيد عن 14 يوما لأسباب أخلاقية.

ويأمل الباحثون أن القدرة على دراسة هذه النافذة التكوينية بمزيد من التفصيل، يمكن أن تؤدي إلى اختراقات في مجال الخصوبة وحيوية الجنين والتلقيح الصناعي.

ولم تكن الكيسة الأريمية النموذجية ناجحة سابقا. وقبل الآن، كانت الطريقة الوحيدة لدراسة التطور الجنيني تأتي من الأجنة الفائضة التي ينتجها التلقيح الاصطناعي.

وقال البروفيسور خوسيه بولو، المعد المشارك للدراسة: «سيسمح iBlastoids للعلماء بدراسة الخطوات المبكرة جدا في التنمية البشرية وبعض أسباب العقم والأمراض الخلقية وتأثير السموم والفيروسات على الأجنة المبكرة - دون استخدام الكيسية البشرية، والأهم من ذلك، على نطاق غير مسبوق، تطوير علاجات جديدة»، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

واستُخدمت تقنية تسمى «إعادة البرمجة النووية» لتحويل خلايا الجلد إلى خلايا شبيهة بالجنين، ثم جٌمّعت حول سقالة ثلاثية الأبعاد.

وقال المعد المشارك وطالب الدكتوراه، جيا بينغ تان: «نحن مندهشون حقا من أن خلايا الجلد يمكن إعادة برمجتها في هذه الهياكل الخلوية ثلاثية الأبعاد التي تشبه الكيسة الأريمية».