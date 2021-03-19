السوريون محرومون من «نتفليكس وزوم»!

«هذا الموقع محجوب في بلدك»، عبارة تلاحق الخبير التقني السوري محمّد حبش كلما أراد تلبية دعوة إلى اجتماع افتراضي أو ورشة عمل عبر تطبيق «زوم» الذي زاد استخدامه في العالم منذ بدء تفشي جائحة كورونا.

يقول حبش (35 عاما) في دمشق «نعيش كأننا في قوقعة معزولة عن العالم الخارجي (...) جعلت جيلاً كاملاً من الشباب متأخراً تكنولوجياً عن أقرانه».

ولم يكن بإمكان عمالقة الانترنت كأمازون وآبل وجوجل تصدير أو بيع أو توريد السلع والبرامج والتكنولوجيا والخدمات إلى سوريا.

ويطال التقييد التقني حالياً مواقع عدة بينها «كورسيرا» المتخصص في التعليم و«نتفليكس» أشهر منصة للأفلام والمسلسلات ومواقع «أمازون» و«أبل ستور» و«غوغل ستور» وتطبيق «تيك توك» وسواها.

ويقول حبش «لا يستطيع السوريون التعامل مع أي خدمة أجنبية عبر الانترنت، سواء في مجال التعليم أو التجارة الالكترونية أو الترفيه».

ومع تفشي كوفيد-19، بدأت معالم الحظر تتوضّح أكثر، وفق حبش.

وتُعدّ سوريا واحدة من أربع دول في العالم لا تتوفر فيها خدمات نتفليكس، وواحدة من خمس دول فقط لا يتوفر فيها تطبيق زوم، الذي تحوّل خلال العام الماضي مع التزام الحجر المنزلي من مجرد خدمة لندوات الفيديو الى أداة محورية في الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية.

إلى ورشة صغيرة في دمشق، يتردّد حبش ليُساعد صاحبها ببعض شؤون الصيانة. محاطاً بقطع تبديل وأجهزة إلكترونية، يُحاول كسر إحدى القيود المفروضة على موقع كورسيرا التعليمي عبر تحميل برنامج لإلغاء الحظر (بروكسي).

ويشرح «هناك حلول التفافية كاستخدام بروكسي، لكنها ليست ناجحة دائماً (..) يمكن للبروكسي أن يدفعك خطوة نحو الأمام، لكن بعد ذلك لن ينفع هذا الحل أيضاً».