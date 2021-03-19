ترفض «الضرة» فيرفع عليها قضية خطيرة!

رفعت سيدة مصرية دعوى طلاق ضد زوجها بعد ملاحقته لها بـ3 دعاوى حبس بشيكات دون رصيد.

وطالبت السيدة «بالتفريق بينهما، وتمكينها من حقوقها الشرعية، وادعت أنه تزوج دون علمها بعد 14 عاماً من زواجهما، ومنذ عامين تركها وهجرها ورفض تطليقها، وتعسف في استخدامه حقوقه، لتقيم بمنزل أهلها بعد أن استولى على منزل الزوجية ومنقولاتها ومصوغاتها، وترك مسؤولية الصغار عليها».

وقالت الزوجة: «زوجي بدد أموالي واستولى على ميراثي، رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك ورشتين لتصليح السيارات تدخل له عشرات الآلاف شهريا، ما سبب لي المشاكل مع أهله، بسبب طمعهم فيما يتقاضاه وتحريضه لسرقة أموالي، لتبدأ المصائب التي لاحقتني ولم أخرج منها حتى الآن، بعد ملاحقتي بـ 3 دعاوى حبس بشيكات بدون رصيد بعد أن أجبرني على توقيعها».

وأضافت: «مللت من تصرفات زوجي، وتحمل عنفه ولسانه السليط، وتعديه على بالضرب، وغيابه عن المنزل، وتحملي المسؤولية بمفردي، وتقصيره بحقوقي الشرعية، وابتزازي وسرقة أموالي، وتحكماته وعنفه، وعندما أعترض يثور ويهددني بالانتقام، وكاد أن يقتلني بسلاح أبيض، لولا إنقاذي على يد الجيران لأعيش في جحيم، بعد أن شوه سمعتي، ليفضحني وسط أصدقائي»، وفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية.