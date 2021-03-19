عملية تجميل تخطف حياة ميار!

توفيت فتاة مصرية جراء تعرضها لمضاعفات خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية تجميل.

وبدأت الواقعة عندما قررت ميار التهامي في العقد الثالث من عمرها وتعمل مديرة بإحدى فروع شركات الاتصالات إنقاص وزنها منذ عامين.

وقررت ميار الذهاب إلى دكتور لجراحة التجميل وأقنعها بعملية إزالة الجلد الزائد والترهلات.

وبالفعل توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة بالدقي بناء على توجيهات الطبيب، وجرى عمل فحوصات ما قبل العملية كاملة وكانت النتيجة سليمة وعلى إثرها تم الاتفاق مع الطبيب لإجراء العملية وتم تحويلها لدخول العمليات وإبلاغ أهليتها أن العملية ستستغرق ساعتين مع الإفاقة وأثناء انتظار أهلها خروجها لم تخرج في الوقت الذي حدده لهم الأطباء، وبدأت علامات التوتر والقلق المريب على طقم التمريض وكان ردهم أنها بغرفة الإفاقة وكل شيئ على ما يرام، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.

وبسؤال أهلها لطاقم التمريض، أين الطبيب الذي أجرى لها العملية أبلغوهم أنه أنهى العملية وغادر المستشفى ولم يتبق إلا التمريض، وهنا انتاب أهل المريضة شعور من القلق.

وبعد مرور ساعات اكتشفوا أن حالة ابنتهم تدهورت نتيجة لنزيف حاد إثر قطع شريان لها نقلت على إثره إلى مستشفى مجاور، وبعد توجههم لها أبلغوهم أنها فارقت الحياة نتيجة لإهمال الطبيب الجراح بقطع شريان لها وتركها تنزف وغادر المستشفى ولم يكن هناك رعاية مركزة فاضطروا لنقلها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة.