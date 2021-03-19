توفيت فتاة مصرية جراء تعرضها لمضاعفات خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية تجميل.
وبدأت الواقعة عندما قررت ميار التهامي في العقد الثالث من عمرها وتعمل مديرة بإحدى فروع شركات الاتصالات إنقاص وزنها منذ عامين.
وقررت ميار الذهاب إلى دكتور لجراحة التجميل وأقنعها بعملية إزالة الجلد الزائد والترهلات.
وبالفعل توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة بالدقي بناء على توجيهات الطبيب، وجرى عمل فحوصات ما قبل العملية كاملة وكانت النتيجة سليمة وعلى إثرها تم الاتفاق مع الطبيب لإجراء العملية وتم تحويلها لدخول العمليات وإبلاغ أهليتها أن العملية ستستغرق ساعتين مع الإفاقة وأثناء انتظار أهلها خروجها لم تخرج في الوقت الذي حدده لهم الأطباء، وبدأت علامات التوتر والقلق المريب على طقم التمريض وكان ردهم أنها بغرفة الإفاقة وكل شيئ على ما يرام، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.
وبسؤال أهلها لطاقم التمريض، أين الطبيب الذي أجرى لها العملية أبلغوهم أنه أنهى العملية وغادر المستشفى ولم يتبق إلا التمريض، وهنا انتاب أهل المريضة شعور من القلق.
وبعد مرور ساعات اكتشفوا أن حالة ابنتهم تدهورت نتيجة لنزيف حاد إثر قطع شريان لها نقلت على إثره إلى مستشفى مجاور، وبعد توجههم لها أبلغوهم أنها فارقت الحياة نتيجة لإهمال الطبيب الجراح بقطع شريان لها وتركها تنزف وغادر المستشفى ولم يكن هناك رعاية مركزة فاضطروا لنقلها إلى مستشفى آخر لكنها فارقت الحياة.
عملية تجميل تخطف حياة ميار!
توفيت فتاة مصرية جراء تعرضها لمضاعفات خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية تجميل.