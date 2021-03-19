«حقنة شفايف» تحول حياة فتاة إلى مأساة!

تحولت حياة فتاة مصرية في العشرينيات من عمرها إلى مأساة بعد حقنة شفايف تسببت في إصابتها بـ"غرغرينا" في الفم.

وكشف بلاغ للشرطة المصرية أن المجني عليها «ا، م، ن» تتهم الدكتورة "ي، م، ا، ن" بالتسبب في إصابتها بـ«غرغرينا» في الفم بمساحة 3 سم، وقدمت تقريراً طبياً.

وقالت الفتاة «توجهت لعيادة (م، ص، ح) لحقن شفايفي وبعد الحقن ظهر ورم وغرغرينا، فتوجهت لها مرة أخرى، وردت علي الموضوع عادي وقامت بحقني مرة آخرى، وبالاستعلام عنها تبين أنها طبيبة أسنان وليست تخصص تجميل»، وفقا لصحيفة "الدستور" المصري.