هذه الفئة العمرية معرضة لتكرر الإصابة بكورونا

أظهرت دراسة دنماركية واسعة نشرت نتائجها، اليوم الخميس، أن تكرر الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يحدث لكنه نادر في الإجمال.

وأشارت الدراسة إلى فئة عمرية محددة معرضة أكثر لهذه الظاهرة من غيرها.

وأوضحت الدراسة ارتفاع خطر تكرر الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، لدى من تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.

استعمل ستين إثيلبرغ البروفيسور في معهد "ستاتنس سيروم" في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) وزملاؤه، في دراستهم، معطيات مستقاة من استراتيجية فحوص "بي سي آر" المجانية التي تبنّتها الدنمارك العام 2020 وخوّلت فحص نحو أربعة ملايين شخص (69 بالمئة من إجمالي سكان البلاد).

وأظهر المسح الواسع أن معدلات تكرر الإصابة ضعيفة جداً (0,65 بالمئة).

وثبت أن معدل الإصابة (3,3 بالمئة) كان أعلى بخمس مرات خلال الموجة الوبائية الثانية.

لكن عند النظر إلى السنّ، خلصت الدراسة إلى أن 0,60 بالمئة (55 من بين 9137 شخصاً) ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً وأصيبوا بكورونا خلال الموجة الأولى، أصيبوا مرة أخرى خلال الموجة الثانية، في مقابل 0,88 بالمئة (17 من بين 1931 شخصاً) في صفوف البالغين 65 عاماً وأكثر.

يعني ذلك أن المناعة المتكوّنة إثر الإصابة بالفيروس تبلغ 47 بالمئة فقط لدى البالغين 65 عاماً وأكثر، في مقابل 80 بالمئة في صفوف الأقل سنّا، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي لانست" وتشمل مقارنة بين نتائج فحوص "بي سي آر" خلال الموجة الوبائية الأولى (بين مارس ومايو 2020) والموجة الوبائية الثانية (بين سبتمبر ونوفمبر) في الدنمارك.