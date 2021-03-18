ميحد حمد يطرح أغنيته الجديدة «ما ذكرتك»

مراد اليوسف (دبي) - طرح الفنان الإماراتي ميحد حمد قبل ساعات أغنية منفردة جديدة من ألحانه وغنائه، تحت عنوان «ما ذكرتك» من أشعار الأمير خالد بن سعود الكبير، تحمل كلماتها معاني جميلة ولحنها من الإيقاع الإماراتي الأصيل، وأطلق الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتم تنفيذها وتسجيلها في دبي مع المهندس صابر قسم الله.

وكان ميحد حمد طرح، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، أغنية أخرى منفردة حملت عنوان «هبوب الذكرى» من ألحانه وكلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة.