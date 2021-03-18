«الرعاية الوردية».. هدية يوم الأم

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بيوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أطلقت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، قسائم «الرعاية الوردية» لتمكين المجتمع من الإعراب عن محبته وتقديره للمرأة، أماً، وزوجة، وأختاً، وزميلة، من خلال هدية تساهم بالحفاظ على صحتها.

وتوفر القسائم إجراء فحص «الماموغرام» في العيادة الطبية المتنقلة التابعة لـ «القافلة الوردية» في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. وتساهم في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة بدعم جهود المبادرة عبر التبرعات لضمان توفير العلاج ذي الجودة العالية لمرضى سرطان الثدي طوال العام. وتواصل «القافلة الوردية» تقديم الفحوص الطبية المجانية للمرأة والرجل لكافة سكان الدولة، خلال «مسيرة الفرسان» التي ستنطلق في الربع الأخير من العام الجاري.