صور.. العالم يشهد غدا ظاهرة فلكية نادرة

يشهد العالم، غدا الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تتعلق بالقمر وكوكب المريخ تسمى "الاقتران".

وسيظهر القمر وكوكب المريخ بعد غروب الشمس في حالة اقتران، حيث تفصل بينهما حوالي الدرجتين. عندها، تبلغ إضاءة القمر 32% بينما تصل شدة لمعان المريخ إلى 1.2.

ظاهرة الاقتران بين القمر والمريخ

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن ظاهرة "الاقتران" تحدث عندما يقع جرمان سماويان قريبان من بعضهما البعض على نفس خط الطول السماوي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أنه "عند الاقتران، يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاورين. بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة، حيث يبعد المريخ عنا 246 مليون كم، بينما يبعد القمر 400 ألف كم".

وأضاف العالم الفلكي أنه في عام 2021 سيشهد 7 اقترانات بين القمر والكوكب الأحمر، ويعدّ اقتران الغد من أهمها. بينما في 17 أبريل المقبل، سيصل الجرمان إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة، حسبما أوضح الدكتور عسيري.

ويمكن رؤية اقتران الجرمين، يوم غد الجمعة، بالعين المجردة فوق الأفق الغربي، وذلك من بعد غروب الشمس بنصف ساعة.

ومن مصر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث الظاهرة الفلكية في سماء العاصمة القاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك في المعهد ورئيس قسم الفلك السابق، إنه سيكون هناك اقتران بين القمر والمريخ ونجم الدبران، وذلك في تصريحات نقلتها مواقع مصرية. وسيكون هذا المشهد مرئياً في السماء ليلاً.