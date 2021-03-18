كيف تربي البنات؟

ترجمة: عزة يوسف

أكد موقع «Ezy Schooling» أن اكتساب الثقة في النفس أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للفتيات الصغيرات، ووضع بعض النصائح للآباء والأمهات لمساعدة فتياتهم على التحلي بالثقة وقوة الشخصية.

ابدأ مبكراً

لا ينبغي على الوالدين الانتظار حتى تكبر الابنة حتى يحاولا تعزيز ثقتها بنفسها، ويجب أن يبدأا في تدريب عقلها في سن مبكرة.

أحلام كبيرة

دع بناتك يحلمن بأحلام كبيرة وخارج مهامهن المنزلية، وامنحهن بعض الحرية لفرد أجنحتهن والتحليق بها.

الدعم

يجب على الوالدين أن يمنحا ابنتهما الدعم والتأييد والشجاعة، لتتطلع إلى أشياء في الحياة.

لا تحدد قدراتها

على الوالدين ألا يحددا قدرات بناتهما على التوقعات الاجتماعية للمجتمع، بل يجب السماح لابنتهما بالازدهار خارج الدور الاجتماعي.

تقدير نفسها

تميل الفتيات إلى الشعور بقدر كبير من انعدام الثقة في أنفسهن بسبب الانتقادات التي يتعرضن لها، سواء لمظهرهن ولأجسادهن، وبالتالي، يجب على الآباء والأمهات جعلهن يتعلمن فن حب الذات، بغض النظر عن المظهر الخارجي.