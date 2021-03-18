فايزة الكثيري تبحث عن كنوز «النفط»

هناء الحمادي (أبوظبي)

قطاع النفط والغاز أحد المحرّكات الكبرى للاقتصاد العالمي، لا سيّما في منطقة الخليج، إلا أن هذا القطاع الصناعي يتّسم بطابعه «الذكوري»، وبغية استكشاف المجال النسائي لقطاع النفط والغاز بشكل أفضل.. اندفعت فايزة الكثيري مستندة إلى رغبتها في البحث عن الجديد، واعتماداً على تخصصها في علوم الأرض، إلى العمل في هذا المجال.وعن إدراكها مدى أهمية صناعة النفط في نمو ودعم اقتصاد الدولة، وسعيها لأن تصبح جزءاً من هذا القطاع المهم، تقول: أعمل في قطاع صناعة النفط، وهو مجال لطالما حلمت أن أنضم إليه منذ كنت على مقاعد الدراسة الجامعية، فقد كانت الرؤية واضحة بالنسبة لي، إلى أن أصبحت «مهندسة جيولوجية» متخصصة في استكشاف النفط والغاز الطبيعي، وخلال مسيرة العمل التي لم تتعد 15 عاماً، فإنني اكتسبت خبرات تعدت تلك السنين من خلال التحديات التي واجهتها، في ظل الحرص على التطوير الدائم على المستوى العملي والعلمي.

عن شغف اكتساب الكثير من المهارة والخبرة ورؤية المستقبل، التي استلهمتها من القيادة الرشيدة، بالنظر دائماً بعمق والوصول إلى الهدف، أضافت فايزة الكثيري: من أكثر المواضيع، التي تجذبني بشدة وأحب أن أبدع فيها هي القيادة الفعالة الذكية والمبدعة، فإدارة المشاريع الفعالة تنطلق من إيمان القائد بقدرات فرق العمل ومواهبها الكامنة والتحدي الأكبر، وبالنسبة لي والممتع في الوقت ذاته استكشاف هذه المواهب والقدرات في فريق عملي لتسخيرها للوصول إلى الأهداف المستقبلية المنشودة.

علوم الأرض

ولفتت إلى أنها تخصصت في مجال علوم الأرض، وتخرجت في جامعة الإمارات، ثم أكملت الماجستير في دراسة علوم الأرض التطبيقية والهندسية عام 2008، ثم واصلت دراسة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا - المملكة المتحدة، حيث حصلت على عدة دبلومات في البرمجة اللغوية العصبية والقيادة الابتكارية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي الأميركية.

وأكدت أن هذا التعدد في الحصيلة العلمية والدراسية، الذي حظيت به ساعدها كثيراً في تنويع الخبرات والإبداع في مجال عملها، خاصة استكشاف النفط، حيث إنه يحتاج إلى الطرق التقنية المختلفة، وأن يكون المستكشف ذا شغف دائم وعلى انفتاح تام نحو الطرق الجديدة، التي تساعد على فك شيفرات الطبيعة، والإجابة عن الأسئلة أين وكيف يتجمع النفط؟ وما المدة التي تستغرق لاستخراجه بكميات تجارية؟ موضحة أن النفط من أهم القطاعات وركائز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وقالت: منذ البداية، كانت الفكرة السائدة أن هذا المجال قد يكون حكراً على الرجال، أو أنه لا يلائم طبيعة المرأة، إلا أن العمل في قطاع النفط يتمتع بالمرونة التامة والأمان الذي يسمح لأي امرأة أن تدخل هذا المجال بكل ثقة، وهذا ما شجعني كثيراً لخوض هذه التجربة الممتعة للغاية والمتجددة في الوقت نفسه، فالعمل باستكشاف النفط هو كالبحث عن الكنز، والطريق نحو هذا الكنز مليء بالتحديات والعقبات، إلا أن إحساسي بالفخر لا يوصف عندما نجد الكنز المنشود، وأنني أساهم ولو بشيء بسيط أنا وزملائي في منظومة الاقتصاد الوطنية، وهذا بحد ذاته شرف لي ولكل إماراتي في هذا القطاع المهم والحيوي.

إنجازات مهنية

خلال مسيرة العمل، استطاعت فايزة الكثيري أن تحقق الكثير من الإنجازات والمساهمات، حيث شاركت في العديد من المؤتمرات العالمية والمحلية، وكتابة أوراق عمل بحثية أو التحدث في عدة مجالات، منها صناعة النفط واستخراجه بالطرق التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى المشاركة متحدثة في تمكين المرأة دولياً وعلى مستوى الخليج العربي.

وتضيف: في السنوات العشر الماضية، تشرفت بالعمل في جمعية مهندسي البترول كعضو فعال، وتم ترشيحي كرئيسة لهذه الجمعية المميزة عام 2017 والتي ساهمت كثيراً في إعطائي الفرصة للتعرف على الكفاءات الإماراتية وصقل مواهبي آنذاك، كما عملت ضمن فعاليات لجنة التوازن بين الجنسين كباحثة وعضو فعال عام 2016 2018، لكن أكبر إنجاز في حياتي والذي يدفعني للشعور بالفخر والاعتزاز، هو إرشاد الخريجين والخريجات الجامعيين الجدد لتجاوز مرحلة اختيار الوظيفة أو التخصص، حيث أشعر بالسعادة عند توجيههم لرؤية أوضح في مجال التخصص وإعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.

طموحات

قالت الكثيري: طموحاتي كبيرة جداً، لكن المهم أن تتوافق طموحاتنا مع طموحات الدولة والخطط الموضوعة باحترافية لمستقبل الوطن، حينها نقول للطموحات: كوني حقيقةً.

المرأة الإماراتية

وتجد الكثيري المرأة الإماراتية مهندسة مجتهدة في الحقل، وإدارية مبدعة وقيادية متميزة، وموظفة ذات عطاء غير محدود في المكتب، وتجدها اليوم بشهادة الجميع أنها أثبتت نجاحها، بل وأصبحت في مصاف المتميزين في كافة المجالات التقنية من دون استثناء، وهذا يعكس الدعم غير المحدود لتمكين المرأة، وقالت لنساء الإماراتية: أنتن محظوظات باعتباركن جزءاً من هذا الوطن، محظوظات بالقيادة الرشيدة التي بذلت الكثير لتمكين مكانة الإماراتية عالمياً ومحلياً، وأقول للإماراتية: احلمي وتعلمي واجتهدي، ولا عائق أمامك إلا نفسك، لا أقول إن الطريق مليء بالأزهار، لكن أنت تستطيعين بإصرارك أن تزرعي هذه الأزهار أثناء مسيرتك التي تمضين فيها، وستنجحين فيها.