«مضمار الجري».. وجهة خضراء في حديقة «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشكل حديقة «أم الإمارات»، من خلال موقعها في قلب المدينة ومرافقها المتعددة، وجهة ترفيهية للقاء الزوار، والاستمتاع بأبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها العاصمة، وأنشطة الصحة واللياقة التي تقام في الهواء الطلق، فضلاً عن التواصل مع الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة.

في قلب العاصمة أبوظبي، تتربع الحديقة لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة، والتي تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية مميزة، لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المميزة وفرص للاستكشاف والتعلم، من خلال أنشطة ترفيهية ترضي جميع الأذواق خلال استمتاعهم بالهواء الطلق، والتواصل مع الطبيعة من حولهم، ناهيك عن المرافق التي تعزز الصحة، وتشجع على الحركة من أجل حياة مفعمة بالحياة.

أشارت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة «أم الإمارات»، إلى حرص الحديقة على إثراء مرافقها المتعددة، من خلال افتتاح مضمار الجري الأخضر، المرفق الجديد الذي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الطبيعية المميزة في الحديقة، ممتداً بطول 1.2 كيلو متر بين أشجار النخيل والأحياء الفطرية، وأكثر من 200 شجرة معمرة تجاوز عمرها 20 عاماً.

ينطلق مضمار «الجري الأخضر» من نقطة البداية الواقعة في الممشى الرئيسي، ويمتد المضمار وصولاً إلى المسرح المفتوح، ويمكن للزوار الراغبين في الجري أو المشي السريع، أو ممارسة النشاط البدني بين أحضان الطبيعة التوجه إلى الحديقة وتجربة المضمار الجديد، حيث تعد ممارسة الرياضة والتواصل مع الطبيعة من بين أفضل السبل للتخلص من الإرهاق والتوتر، وبث السعادة والراحة في نفوس الأفراد، ويمكن لمستخدمي المضمار الجديد تتبع الإشارات التي توضح لهم المسافة المقطوعة والمنتشرة على طول المضمار في الحديقة.

تعزيز الصحة

وأكدت قبلاوي أن الحديقة تعزز أسلوب الحياة الصحي، موضحة أن ممارسة النشاط البدني له فوائد عديدة بناء على عدة دراسات، حيث يسلط مقال نشرته كلية الطب في جامعة هارفرد عن الفوائد الجسدية والنفسية، ودور الرياضة الخارجية في الحد من التوتر النفسي والشعور بالاسترخاء والراحة والإيجابية، فضلاً عن تعزيز القدرة التركيز والتفكير.

الحديقة توفر مساحات للرياضة تناسب جميع الأعمار (تصوير علي عبيدو)

بيئة محفزة

وأشارت إلى أن مضمار الجري الأخضر بحديقة «أم الإمارات» جاء ضمن المبادرات التي تطلقها لتشجيع المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، لافتة إلى أن الحديقة تستضيف أيضاً حصص اللياقة البدنية بالتعاون من شركائها، وأضافت قائلة: «كما توفر الحديقة معدات رياضية في الهواء الطلق متوفرة للزوار الراغبين في ممارسة الرياضة، كما أنها تضم النادي الرياضي «بيك فيتنس»، الذي تم افتتاحه في الحديقة مؤخراً، ولتجمع كل هذه التجارب في مبادرة شاملة، أطلقت حديقة أم الإمارات مؤخراً«بطاقة الولاء للياقة» الجديدة التي تشجع الزوار على تبني أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث يمكن لحاملي البطاقة الحصول على دخول لا محدود للحديقة، بالإضافة إلى باقة من المزايا والخصومات الأخرى على المرافق الرياضية والترفيهية والمطاعم.