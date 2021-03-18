قطار ركاب يسير عكسياً لمسافة طويلة

عاش ركاب في الهند تجربة مخيفة بسبب خلل فني أجبر القطار الذي كان ينقلهم على السير عكسياً لمسافة طويلة.

سار القطار إلى الوراء مسافة 35 كيلومترًا، في حادث مقلق سجلت مقاطع فيديو منه وحققت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت محطات تلفزيونية هندية أن «العطل الميكانيكي» أصاب خدمة القطارات من نيودلهي إلى تاناكبور بولاية أوتاراخاند، بعد أن استخدم السائق الفرامل لتجنب صدم حيوان على السكة.

وأفادت تقارير إعلامية أن القطار الخارج عن السيطرة سار في الخط المعاكس مسافة 35 كيلومتراً تقريباً، لكن هيئة إدارة قطاع السكك الحديد لم تؤكد هذه المسافة على الفور.

جاء في بيان، صادر عن هيئة «نورث إيسترن» للسكك الحديد، أن «حادثة» وقعت الأربعاء «بسبب اقتحام مواشٍ» للسكة. ولم توضح كيف تمت السيطرة على القطار.

وقالت إن «القطار توقف بأمان قبل بلوغ باحة بمسافة قريبة. لم يحصل خروج عن السكة ونُقل جميع الركاب إلى تاناكبور بأمان»، لافتة إلى تعليق عمل السائق والحارس.