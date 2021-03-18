جمال الردهان: علينا صناعة النجوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الممثل الكويتي جمال الردهان دعمه المستمر للممثلين الشباب في التلفزيون والمسرح، موضحاً أنهم نجوم المستقبل، وقال: طوال مسيرتي الفنية وأنا أسير على نهج دعم الشباب وتشجيعهم وصقل مهاراتهم، بحكم أنني محاضر أول في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وأدرّس مادتي الإلقاء والتمثيل والاحتراف الإذاعي، والدفعة التي أدرس لها حالياً رقمها

الـ 21، وطلبتي فاق عددهم 500 طالب وطالبة، فأكون في قمة سعادتي عندما يتخرج أحد الطلاب، ويصبح نجماً في عالم الدراما التلفزيونية والمسرح، فدعم المواهب والدماء الجديدة من واجبنا، لافتاً إلى أنه يستعد لتأليف كتاب بعنوان: «التلميذ الأستاذ.. الأستاذ التلميذ»، والذي يستعرض فيه أن التلميذ في الفن هو أستاذ مستقبلي، لذلك يجب تأهيله وتنمية مهارته وصقلها من أصحاب الخبرات، كما كنا في السابق تلاميذ وتعملنا على أيدي أصحاب الخبرات حتى صرنا نجوماً.

وعبر الردهان في حواره مع «الاتحاد»، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في بطولة المسلسل الإماراتي الخليجي «بنات مسعود»، الذي تنتجه «أبوظبي للإعلام»، تحت إشراف «ظبيان للإنتاج الفني»، ويعرض في رمضان المقبل على شاشة «الإمارات»، خصوصاً أنه وجد عناصر نجاحه مكتملة من فكرة ونص وإخراج ووجود خلطة من أبرز ممثلي الخليج.

وأشاد بما حققته الدراما التلفزيونية الإماراتية خلال السنوات الماضية من نجاح وتميز في المضمون والأداء التمثيلي والإخراج، حتى أصحبت علامة مميزة ومنافساً قوياً للأعمال الخليجية والعربية الأخرى، لافتاً إلى أن يرجع الفضل فيما حققته إلى تضافر جهود صناعها والقائمين على الجهات المعنية بالفن التي رفعت اسم الممثل الإماراتي، وأدخلته على الخريطة الفنية في الوطن العربي ككل.

عجلة الحياة

ولفت إلى أن جائحة «كورونا» أثرت بشكل كبير على العجلة الإنتاجية للأعمال الدرامية التلفزيونية، وقال: الفيروس المستجد تسبب في إيقاف عجلة الحياة في المجالات كافة، وبالأخص المجال الفني، وكذلك فجعنا بفقدان كثير من الفنانين في الفترة الأخيرة كان أغلبهم من أعمدة الفن في الوطن العربي، فلا شك أن الدراما الخليجية والعربية تأثرت كثيراً في عصر «كورونا»، وتسببت في تأجيل وإيقاف تصوير المسلسلات لفترة، لكن هناك من أراد من صناع الدراما الحقيقيين، ألا يستسلم لهذه الجائحة، وحاول تحديها من أجل استمرار عملية تصوير الدراما التلفزيونية التي تعتبر في الوقت الحالي المتنفس الأهم للجمهور.

مباراة تمثيلية

ووصف «بنات مسعود» بمباراة تمثيلية في الكوميديا، وقال: منافسة قوية في هذا العمل المميز استمتعنا بها خلال التصوير مع نخبة من نجوم الكوميديا، والتي سيستمتع بها أيضاً المشاهد في رمضان، منوهاً أن أغلب توجه صناع الدراما التلفزيونية الخليجية للأعمال الكوميدية في رمضان هذا العام هو أمر ضروري، وذلك لتخفيف أعباء الناس، لأنهم في حاجة إلى مشاهد مليئة بالتفاؤل وترسم البسمة على وجهوهم.

كوميديا هادفة

لعب الردهان في مشواره الفني العديد من الأدوار، وجسد الكثير من الشخصيات وما بين التراجيدي والدرامي والكوميدي تنقل بينها، حتى أصبح من الأسماء اللامعة في عالم التمثيل، وعن انتقاله من الأعمال التراجيدية إلى الكوميدية، أوضح أنه أحد الفنانين الذي لا يفضل حبس نفسه في قفص تمثيلي محدد، فبحكم دراسته التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، أصبح لديّه من الوعي والإمكانات ما يؤهله لتجسيد نوعيات مختلفة من الشخصيات، لذا فإن مشواره حافل بالتنوع بدء من التراجيدي والاجتماعي والدرامي إلى الكوميديا، التي وجد نفسه فيها خلال السنوات الماضية، معتبراً أن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، لأن إجادتها تتطلب أن يعي الفنان جيداً بأن هناك خطاً رفيعاً بين الكوميديا الحقيقية الهادفة والابتذال.

مسيرة

الردهان الذي شارك خلال مسيرته الفنية في بطولة أكثر من 50 عملاً درامياً تلفزيونياً كان آخرها، «أمنيات بعيدة» و«عبرة شارع» و«حريم بو سلطان» و«العافور»، وتعاون خلالها مع نخبة من نجوم عالم الدراما التلفزيونية، أبرزهم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبد الله وغانم الصالح وجاسم النبهان وعبد الحسين عبد الرضا، أكد أنه كان محظوظاً بأن يقف أمام هؤلاء العمالقة في الفن في بداية حياته الفنية، حيث استفاد وتعلم الكثير منهم، خصوصاً أثناء تصوير المشاهد في الأعمال، فكانت يأخذ النصائح بعين الاعتبار، لا سيما أن كل فنان منهم كان مدرسة تمثيلية مختلفة، حتى أصبح ممثلاً يمتلك أدواته جيداً، وخاض تجارب مميزة في مجالات فنية مختلفة منها المسرح والسينما وكذلك الإذاعة.

بنات مسعود

يشارك في بطولة «بنات مسعود» كل من خليل الرميثي ومنصور الفيلي وشيماء سبت وخالد المظفر وخديجة سليمان، وتدور قصته حول «مسعود» الذي يؤديه جمال الردهان، رجل ستيني يدير معرضاً صغيراً للسيارات، وهو رجل أرمل توفيت زوجته وتركت له أربع بنات، وقبل موتها سجل مسعود المعرض باسمها التي بدورها سجلت المعرض باسم بناتها، وقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في المعرض، وبالتالي يخسر معرضه وتجارته، وهذا القرار يدخله دائماً في صراع مع بناته الأربع، ولكنه يغير رأيه بعد أن يقرر الزواج من «ثريا» وشرطها أنها لا تريد مشاركة أحد فيه، إلا أنهن يرفضن بالمقابل، ووسط الخلاف المحتدم يتزوج «مسعود» من «ثريا» سراً، ويظهر الوجه الآخر لها فهي تريد أن تستولي على المعرض وتورط «مسعود» في مشاكل مالية كثيرة، قبل أن تستولي على مبلغ كبير وتختفي من حياته، ولا يجد ملجأ إلا بناته اللواتي يواسين والدهن، وحينها يقرر مسعود فتح باب الخطاب بينه وبينهن وتنتهي المشكلة ويزوج بناته.