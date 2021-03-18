الدرامز.. إيقاع الروك والجاز

أبوظبي (الاتحاد)

الدرامز مجموعة من الطبول وآلات القرع في آلة واحدة، ويعزف عليها في آنٍ واحد بأربع طرق، الأولى تسمى (Bassdrum) حيث تضرب القدم اليمنى طبلة كبيرة بوساطة بدال، والثانية (Sharle stone) وفيه تعمل القدم اليسرى على فتح وغلق قرصين من النحاس، والنوع الثالث يكون أمام العازف طبلتان أماميتان، اليمنى تسمى (Side drum)، واليسرى (Snare drum)، ويكون أيضاً أمام العازف طبلتان علويتان، اليمنى تسمى (Right tom- tom)، واليسرى تسمى (Left tom- tom)، ويستعمل العازف عصا في يديه للعزف عليهما.

لاعب الدرامز الراحل كيث مون

للدرامز دور مهم في كثير من أنواع الموسيقى، خاصة في موسيقى الروك، حيث يصنع الإيقاع اللازم لذلك النوع من الموسيقى، كما إن هناك أنواعاً عديدة من الموسيقى يعزفها الدرامز، منها الكلاسيك والجاز والسامبا، لذلك تستخدمه الفرق الموسيقية الغربية والأوركسترا السيمفونية في أغلب حفلاتهم الموسيقية.

عازف الدرامز العمود الفقري للفرقة، فهو الذي يتحكم في السرعة والإيقاع، وهو الذي يقود العزف ويعطي له بصمة مميزة مع باقي الآلات وخاصة آلة الأورج، ويمتاز عازف الدرامز بثباته وسرعة بديهته وتحكمه في أعصابه التي تتوافق فيها جميع أطراف وأعصاب الجسم لإنتاج عزف إيقاعي منتظم وممتع.

من أشهر عازفي الدرامز عالمياً الموسيقي الراحل كيث مون الذي يعتبر أفضل عازف لآلة الدرامز، وينسب له تطوير الدرامز وتقديم ألوان موسيقية سابقة لعصره، حتى لقب بـ«أسطورة الدرامز»، وشبهت طريقة عزفه بلعب التنس، فكان يتحرك بحماس قارعاً طبوله وكأنه يقذف كرة التنس بالمضرب، ومن أشهر أعماله أغنية who التي حققت نجاحاً كبيراً وأكسبته شهرة عالمية.

عربيًاً الموسيقار والملحن المصري الشهير يحيى خليل، الذي يشتهر بتقديم مقطوعات تمزج بين الشرقي والغربي عن طريق آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي.