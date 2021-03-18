التمارين الرياضية مفيدة للبشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة، أن التمارين الرياضية مفيدة للبشرة، حيث شاركت خبيرة التجميل ودكتورة الأمراض الجلدية الهندية جيتيكا ميتال جوبتا نصائحها لتجنب الأخطاء الشائعة أثناء ممارسة الرياضة وقبلها وبعدها، حسبما نقلها موقع «India Express.»

وأوضحت أن القاعدة في الروتين الذي يسبق ممارسة التدريبات الرياضية هي إزالة أي مكياج على وجهك، والذي يعد وحده أمراً هاماً لضمان ظهور بشرتك بشكل أفضل في نهاية التمرين، حيث يجب تنظيف البشرة جيداً قبل بدء التمرين باستخدام غسول لطيف، ثم وضع المرطب وواقٍ من الشمس ومرطب الشفاه، حتى لا تتعرض للجفاف والتشقق بعد التمرين.