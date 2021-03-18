«البسيسة».. غذاء ودواء

ساسي جبيل (تونس)

«البسيسة»، أكلة قديمة جداً، تصنع من الطحين، وتعتبر من أعرق الأكلات في تونس، وتعود أصولها إلى العهد الروماني والقرطاجي والبيزنطي، ولا يخلو منها بيت بالبلاد، وميزتها أنها أكلة الفقير والغني.

وتتنوع «البسيسة» وتتعدد وتختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك وفقاً للمناخ ولرغبات مستهلكيها، وما يمكن إضافته فيها من فواكه جافة وما شابه ذلك، أو استهلاكها، كما هي، سواء كانت من طحين القمح، أو الشعير، أو الحمص، أو الدرع أو غيره.

أكدت فاطمة النحال، مختصة في الأكلات الشعبية، أنه يتم قلي هذه الحبوب المتوفرة، والتي يرغب فيها المستهلك، ثم ترحى لتتحول إلى طحين، قد تضاف إليه بعض المواد الأخرى، كالتوابل والأعشاب أو السكر، مضيفة أنه يمكن تناولها إما كسائل، حيث تخلط في الماء أو الحليب، كما يمكن أن تخلط بالزيت وربما حتى بالعسل لتصبح في قالب عجين، وتستهلك على هذه الحالة، ومن الأفضل والألذ أكلها بالتمر أو التين.

وأكدت أن المسافر ومنذ العهود السابقة البعيدة كان يتزود في طريقه بـ «البسيسة» لسهولة حملها وقيمتها الغذائية الكبيرة، مشيرة إلى أن مكونات هذه الأكلة بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة، حيث يتم خلط طحين البسيسة مع زيت الزيتون الذي يبقى استخدامه واعتماد كميته على مدى الرغبة في إظهار طعم الزيت في البسيسة، ويعتمد أيضاً استخدام الماء على مدى الرغبة في الحصول على بسيسة صلبة أو سائلة بعض الشيء، إذ يرغب البعض في تناولها على شكل كرات، والآخر يرغب في تناولها على شكل حساء، والبعض يرغب في تناولها سائلة بعض الشيء، ولكنها متماسكة وتسمى في بعض الجهات «روينة».

وأوضح الطبيب المختص في التغذية، الدكتور عامر الجريدي، أن «البسيسة التونسية» تحتوي على فوائد صحية هامة، خاصة أنها فعالة في علاج تأخر النمو عند الأطفال، وكذلك ارتفاع الكوليستيرول في الدم، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، وعدة أمراض أخرى، مبرزاً أنه وزملاءه الأخصائيين العاملين بالمعهد الوطني للتغذية كثيراً ما يوصون بتناولها، مؤكدين أنها تعتبر من أهم الأكلات التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر مهم للبروتينات النباتية المتأتية من الحبوب والخضر الجافة، مشيرين إلى ارتفاع قيمتها عندما ترتبط خاصة بالأغذية الأخرى.

وفي سياق متصل، وفي إطار شهر التراث من كل عام، دأبت إحدى الجمعيات، وهي «جمعية صيانة مدينة لمطة من محافظة المنستير - وسط شرقي البلاد»، على تنظيم مهرجان سنوي يحتوي على مسابقة وطنية لأحسن أكلة «بسيسة» في كل أرجاء البلاد بمختلف جهاتها، تشرف عليها لجنة متركبة من أخصائيين في التغذية لاختيار أحسن «بسيسة» وإسناد الجائزة لمعدها أو معدتها.

ومن خلال هذا المهرجان الذي يواكبه عدد كبير من التونسيين، وأيضاً من بعض البلدان الشقيقة، وأيضاً السياح الأجانب، أصبحت «البسيسة» عاملاً لتحقيق التواصل والتقارب والاستفادة بين جميع مدن تونس، وكذلك بين التونسيين وضيوفهم، وأيضاً بين ماضيهم وحاضرهم.

كما كشف مهرجان «البسيسة» عن ثراء مخزون تونس من التراث الغذائي في ظل الاهتمام المتزايد للمنظمات الصحية الدولية خلال السنوات الأخيرة بالأغذية التقليدية، وإصدار منظمة الصحة العالمية كتاباً بعنوان: «الأغذية التقليدية في الشرق الأدنى»، تعرضت فيه إلى عديد الأكلات التونسية التقليدية، ومنها أكلة «البسيسة»، معلنة القيمة الغذائية لهذه الأكلة وضرورة استهلاكها.