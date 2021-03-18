حاتم العراقي لـ«الاتحاد»: مستمر في «عراق أيدول» وأطل الجمعة

مراد اليوسف (دبي) - صرح الفنان حاتم العراقي في حديث لـ «الاتحاد» بأن وقوف أصدقائه إلى جانبه، من مثقفين وفنانين ومنتجين وإعلاميين، وجمهوره من الوطن العربي، في حزنه بوفاة شقيقه الأصغر حازم، الأسبوع الماضي، كان له كبير الأثر في تجاوز حزنه الشديد.

وكان وراء استمراره في التواجد ضمن لجنة تحكيم مسابقة «عراق أيدول» في موسمها الأول الذي يعرض أسبوعياً بشكل مباشر عبر قناة أم. بي. سي - العراق. وأكد أنه مستمر ولن يتوقف بعد الدعم الذي لمسه من محبيه عبر تواجدهم إلى جانبه، وعبر المنصات الإعلامية المختلفة، واصفاً هذا الموقف بمشهد يمثل «وقوف الأحبة» وشاكراً كل من واساه في حزنه. وذكر أنه سيكون متواجداً خلال الحلقة المقبلة ويستمر حتى نهاية مشوار المسابقة، وسوف يسافر إلى مدينة بيروت في لبنان لمعاودة تصوير العروض المباشرة، والتي تعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع.

واعتبر العراقي أن وجوده ضمن لجنة التحكيم في مسابقة «عراق أيدول» مسؤولية مهمة ويحب خوضها بمعنويات مرتفعة، ولا سيما أن المسابقة تضم أصواتاً رائعة بحسب وصفه، وتستحق الاهتمام لتجريد الساحة الفنية من الأصوات التي تسيء إلى الأغنية العراقية والعربية، مضيفاً أن الساحة الفنية تحتاج دائماً إلى مثل هذه البرامج لاكتشاف مواهب حقيقية قادرة على المواصلة، وتمثيل بلادها ضمن أصول الغناء.

وكان حاتم العراقي تقدم، من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بالشكر باسمه وباسم أفراد عائلته لجميع من قاموا بمواساتهم بوفاة شقيقه حازم، وجميع من وقفوا إلى جانبهم في العزاء من الأهل والأصدقاء والجيران والجمهور، سائلاً الله، عز وجل، أن يتغمد الأموات بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته.



