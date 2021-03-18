صور.. توجيه تهم لامرأة سعلت في وجه سائق سيارة

وجه القضاء تهما بارتكاب جرائم متعددة، اليوم الأربعاء، إلى امرأة سعلت في وجه سائق "أوبر" في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما نقله موقع "نيو يورك بوست".

وانتشر قبل أيام فيديو للمرأة وهي تسعل في وجه السائق داخل السيارة دون كمامة.

تواجه أرنا كيمياي، التي رفضت ارتداء كمامة أثناء وجودها داخل السيارة، تهمة محاولة سرقة وتهمة واحدة بالاعتداء على سائق وسيلة نقل.

كما وجهت لها تهمة ارتكاب جنحيتين: ضرب سائق نقل وانتهاك البروتوكولات الصحية الخاصة بجائكة مرض كوفيد-19.

وتواجه الشابة ما يصل إلى 16 عاما في السجن وغرامات قدرها 3000 دولار أميركي.

ويمكن رؤية السائق سوبهاكار خادكا، 32 عاما، في الفيديو، وهو في خلاف مع ثلاث راكبات رفضن ارتداء الكمامة كما هو مفروض في خدمة النقل "أوبر". وتطور الخلاف إلى مضايقة الراكبات للسائق.

وتشاهد كيمياي وهي تسعل عمدًا في وجه السائق خادكا، بينما يضحك ويصرخ بالشتائم العنصرية. في مرحلة ما، التقطت القناع من وجه خادكا وحاولت انتزاع هاتفه من لوحة القيادة.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنها تعرفت على امرأتين من النساء الثلاث وهما أرنا كيمياي وماليزيا كينغ البالغتين 24 عاما.

كما أشارت الشرطة إلى أن كيمياي رشت ما يعتقدون أنه رذاذ الفلفل في سيارة السائق قبل المغادرة.