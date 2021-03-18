فعاليات عائلية في جزيرة مريم بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) - يستضيف مشروع جزيرة مريم، الوجهة المثالية لنمط الحياة والترفيه على الواجهة البحرية في إمارة الشارقة، فعاليات عائلية ترفيهية مجانية مساء يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021، من الساعة 4:00 عصراً - 9:00 مساءً.

تشمل الفعاليات أنشطة تناسب أفراد العائلة، بينها ركوب الخيل، عروض الساحر، تشكيل البالونات وجدار الصور، إضافة إلى جولات في حديقة الحيوانات الأليفة، ومساحات للرسم على الوجه، والفنون الحرفية وألعاب مخصصة للأطفال، وعروض السينما.

يعد مشروع جزيــرة مريــم أحدث إضافة إلى القطاع السياحي في الشارقة، وهو الأول من نوعه على الواجهة البحرية للإمارة.