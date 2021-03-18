«المرح للصحة واللياقة».. ورش توعوية لحياة أفضل

لكبيرة التونسي (أبوظبي) - يواصل مهرجان «المرح للصحة واللياقة 2021» فعالياته المستمرة عبر تقنية الاتصال المرئي، حتى السبت 20 من الجاري. ويقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويهدف من خلال سلسلة محاضرات ونقاشات ومعارض افتراضية قيمة إلى الارتقاء بالوعى الصحي لدى أبناء المجتمع.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني (الخميس 18 مارس) 24 ندوة حية للتوعية الصحية والذاتية حضرها جمهور من المهتمين عن بُعد، وناقشت عدة مواضيع، بينها الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد - 19»، تطوير الذات، أساليب التغذية الصحية، والحماية من الأمراض والحرائق والمخاطر المتنوعة.

نشر الرسائل

وأشاد سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، بمبادرات «أبوظبي التقني» وبينها مهرجان الصحة واللياقة الذي ينظم للسنة العاشرة على التوالي، ويحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منه. وتحدث عن ركن التثقيف الصحي ونشر الرسائل المتعلقة بالتطعيمات والإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة عبر ورش توعوية وخصوصاً لدى طلبة المدارس لتبني نمط حياة صحية.

وأكد أسامة كامل اللالا اختصاصي التوعية الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي في محاضرة بعنوان «النشاط البدني والمناعة»، أن جودة الحياة ترتبط بالإيقاع الحيوي وجودة الغذاء الصحي والنشاط البدني، مشيراً بحسب الدراسات إلى العلاقة المتينة بين الصحة والوقاية من الأمراض في ظل الجائحة. وذكر أن شهر رمضان فرصة لاتباع سلوك صحي، موضحاً أن من تتسم حياته بقلة الحركة والخمول أكثر عرضة للسكري وأمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين. وقال اللالا في محاضرة «مفاتيح الصحة والمناعة» إنه لتعزيز المناعة لا بد من شرب المياه قبل 15 دقيقة من تناول الطعام، بدلاً من المشروبات السكرية.

مسبار المعرفة

من جهتها تحدثت طيب البري عن مشروع «المسبار مع فيونة وحمد»، وقالت: إنه حقيبة تعليمية مبتكرة للأطفال والشباب يمكنهم عبر أنشطته من قضاء وقت هادف مع آبائهم وأصدقائهم ويصقل مهاراتهم. ويضم التجارب العلمية، بناء الروبوت مع «بروب»، مجلة «استكشف» وكتاب «أنا مميز». شعار المشروع «لأجيال المستقبل»، وهو من ابتكار طيب البري وتأسيس يعقوب المرزوقي.

وتطرق الدكتور جهاد المؤمني من جامعة عمّان العربية في محاضرة حول تحديات «كورونا» إلى منظومة التعلم عن بُعد، وقال: إن التحول إلى هذا النوع من التعليم فرض إجراءات كثيرة تم إيضاحها عبر نتائج دراسة واستطلاع للرأي في 9 دول عربية بينها الإمارات، وتمت مناقشتها في ماليزيا، وتناولت عدة محاور أكاديمية وتقنية وأسرية وصحية ونفسية واقتصادية.

جولة افتراضية

وقدم ناصر المنصوري ضابط أول سفاري بحديقة الحيوانات في العين جولة افتراضية للحضور، أوضح فيها جهود الحفاظ على الحياة البرية وما تزخر به من مؤهلات، وشرح كيفية إطعام الزرافة التي تعتبر مقلماً طبيعياً للأشجار، وطريقة إطعام الأسود عبر سيارة خاصة عبارة عن قفص آمن. وذكر أنه تم رصد نحو 100 نوع من الطيور المهاجرة التي باتت السفاري من محطاتها المفضلة.

وتتواصل فعاليات المهرجان إلكترونياً غداً الجمعة من الساعة 3:00 عصراً - 8:00 مساءً، وتختتم بعد غد السبت وتتواصل من الساعة 9:00 صباحاً - 8:00 مساءً.