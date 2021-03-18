جولات إرشادية بالصوت في «قصر الوطن»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «قصر الوطن» في أبوظبي جولات إرشادية ذاتية بالصوت تتيح استكشاف المعالم الثقافية والحضارية للقصر باللغات العربية، الإنجليزية، الروسية والصينية بهدف إثراء تجربة الزوار وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم زيارة مميزة.

ويحصل الزوار عبر دليل الوسائط المتعددة على سماعات للرأس تمكنهم من الاستماع إلى الشرح الوافي حول معالم القصر، عبر مقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها خلال جولتهم التفاعلية. وتشمل التسجيلات كل ما يزخر به القصر من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة لدولة الإمارات. ويتاح للزوار تحميل خريطة«قصر الوطن» للاطلاع على قاعاته ومعارضه وما يقدمه من خيارات التسوق والطعام. كما تتواصل التجربة الثقافية المتكاملة مع عرض «الضوء والصوت» الذي يسعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرة التقدم في دولة الإمارات عبر رحلة بصرية تنتقل من التاريخ العريق إلى الحاضر المشرق والمستقبل الواعد.

ويستقبل قصر الوطن زواره من مختلف الأعمار أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً، وأيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 7:30 مساءً.