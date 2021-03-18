«النهضة النسائية في دبي» تختتم برنامج أدب الطفل

خولة علي (دبي)

اختتمت جمعية النهضة النسائية في دبي ممثلة بالمركز الديني الثقافي اليوم الأربعاء برنامج أدب الطفل ضمن مبادرة «القراءة بناء»، والذي تناول شرحاً لأدب الطفل وأهميته في تكوين الفكر الحي لديه، وامتد البرنامج لأسبوعين وعقدت خلاله 6 جلسات.

قدم البرنامج الدكتور هيثم يحيى الخواجة، الباحث والكاتب والناقد المسرحي المتخصص في أدب الأطفال. وتناول عناوين التخصصية والإثرائية في أدب الطفل الواقع والمأمول، قواعد الكتابة للأطفال وروادها وتحدياتها، أهمية الرسالة والهدف في صناعة أدب الطفل، مجالات الكتابة للطفل، القصة وأركانها، القصة القصيرة وخصائصها، مسرح الخيال العلمي، المسرح ورسالته الحضارية وعناصر مسرحيات الأطفال.

المحتوى العربي

وتحدث الخواجة عن جهود دولة الإمارات في إثراء المحتوى العربي لأدب الطفل ودعم كُتّابه، مثمناً التوجه الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات و يتمثل في تبنّي القصص العربية المكتوبة من كُتّاب الوطن العربي لتكون ضمن المنهج الدراسي للطلبة. وهذا يعد نهجاً تجديدياً في التأكيد على أهمية أدب الطفل، كما يضيف إلى مناهج التدريس، و يمنح الكتاب المدرسي بعداً أكثر تأثيراً و مرونة ويجعله محبباً وقريباً من الطفل.

الحفاظ على الهوية

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية في دبي الحرص على تقديم برامج ومبادرات تدعم مواهب الطفولة وتنمية الإبداع والبرامج الثقافية التي تستهدف المبدعين والمبدعات، لتوفير القاعدة الأولى لاستثمار العقل وإثراء المحتوى الموجه للطفل العربي بهدف الحفاظ على هويته وأصالته. وقد أتاح المركز الديني الثقافي منذ بداية العام، التنوع والتجديد في طرح برامج مثمرة تعزز القيم والأخلاق، إضافة إلى البرامج الدينية، ودروس تلاوة وحفظ القرآن الكريم.