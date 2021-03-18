«مجبوس يوم الاثنين».. يحتفي بالمطبخ الإماراتي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مبادرة جديدة بعنوان «مجبوس يوم الاثنين»، وتندرج ضمن برنامج «المطبخ الإماراتي» الذي بدأ من العام الماضي، في خطوة للترويج للمأكولات المحلية ومنح السكان والزوار تجربة شاملة للتعرف إلى أبرز النكهات الأصيلة مثل اللقيمات، المجبوس، والبلاليط والعصيدة. وتتضمن المبادرة باقة من العروض على الأطباق الإماراتية، وذلك كل يوم اثنين حتى نهاية مايو المقبل، يتخللها تدريب 32 طاهياً من 30 فندقاً في الإمارة، بإشراف الشيف الإماراتية خلود عتيق.

وذكر علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة أن الطعام الإماراتي يعكس قيم الكرم وحسن الضيافة التي تشتهر بها الدولة، ويعبّر عن الفخر بثقافتها وتاريخها العريقين، مؤكداً السعي الدائم إلى الترويج للمأكولات المحلية الأصيلة والتعريف بها لمنح الجميع مذاقاً تراثياً مميزاً. وقال: اتباعاً لتقليد«تاكو يوم الثلاثاء» الشهير عالمياً، نسعى إلى الترويج لـ «مجبوس يوم الاثنين» ترجمة لرؤيتنا في ترسيخه كنمط جديد من أنماط الاحتفاء بالموروث الأصيل. تتراوح الخصومات التي تقدمها المبادرة بين 10 و20% في المنشآت السياحية المشاركة، وسوف تعلن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن المزيد من العروض التي سيتم إدراجها في عدد من الفنادق ضمن برنامج المطبخ الإماراتي خلال الأشهر المقبلة.