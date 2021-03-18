بعد عشرة عمر.. زوجتي ضربتني وسرقتني!

رفع مصري دعوى ضد زوجته، ادعى فيها تعرضه للعنف على يديها وملاحقته بدعاوى حبس ووضعها يديها على ممتلكاته.

وقال الرجل: «طالبتني بالطلاق للضرر، بعد تعديها علي بالضرب المبرح، والتسبب بإصابات لي استلزمت علاج دام 11 شهراً، مما دفعني لإقامة جنحة ضرب ضدها»، بحسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وأشار الزوج: «تزوجتها منذ 16 عاماً، ولم أقصر في حقها يوماً، عملت في وظيفتين من أجل توفير مستوى لائق لها، وسافرت طوال 7 سنوات أعمل في إحدى الدول العربية بناء على رغبتها حتى أشتري لها فيلا مثل شقيقتها، وبعد أن حققت لها كل أحلامها، تركتني ودمرت حياتي ولاحقتني بدعاوي حبس».

وأكد: تركتني على الحديدة، ومازالت تلاحقني بدعاوى قضائية لابتزازي لدفع أموال لها رغم حالتي الصحية، فمنذ زواجي منها خسرت كل أموالي، وفقدت القدرة على الحركة بعد تعديها علي بعلقة موت، لأعيش خلال سنوات زواجي منها في عذاب وجحيم، فكانت ناقمة على كل شيء وكل ما يهمها اكتناز المال».

وأضاف:«جعلتني أستدين مبالغ مالية، وتسببت بمشاكل في عملي مما أدى إلى تهديدي بالسجن بسببها، وتطورت المشاكل لطردي من منزلي الذي شقيت لشرائه، لأعود وأفاجأ بسرقتها كل منقولاتي التي اشتريتها من مالي».

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقاً لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتي نصت على أن إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة، للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.



