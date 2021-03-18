تفاصيل ضبط عصابة «الجوائز الوهمية»

كشف مصدر أمني مصري تفاصيل القبض على عناصر عصابة «الجوائز الوهمية» التي تخصصت في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمئات المصريين، عن طريق الاحتيال، وإعادة استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت.

وكان العديد من المصريين اشتكوا عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، من تعرضهم لعمليات نصب نتج عنها الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

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وعندما باشرت السلطات الأمنية التحقيق في هذه الشكاوى، أكدت التحريات قيام 3 عاطلين عن العمل مقيمين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، أحدهم له سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق سلب بياناتهم.

وقال مصدر أمني مصري في تصريح لـ«سكاي نيوز»، إن خطة التشكيل العصابي كانت تقوم على الاتصال هاتفياً بالعديد من المصريين مدعين بأنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات المصرفية على غير الحقيقة.

وطلب هؤلاء المجرمون البيانات المصرفية وتلك الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها، لكنهم استغلوها في عمليات شراء إجراء عمليات شراء في العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية تخصهم.

وجرى تشكيل فريق أمني رفيع المستوى من قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تمكن من مداهمة مقر أفراد التشكيل العصابي والقبض عليهم.



