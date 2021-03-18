"إنستجرام" تقدم ميزة جديدة لحماية المراهقين

أعلنت منصة "إنستجرام" عن مجموعة سياسات جديدة ستحمي خصوصية الأشخاص غير البالغين لجعل منصتها أكثر أماناً للمستخدمين الشباب.

وتبعا لمدونة نشرتها شركة "إنستجرام" على الإنترنت فإن المنصات التابعة لها في العديد من البلدان ستحصل قريباً على ميزة جديدة ستمنع البالغين من إرسال الرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين ليسوا من متابعيهم وتقل أعمارهم عن 18 عاماً، فعلى سبيل المثال عندما سيحاول شخص بالغ على "إنستجرام" إرسال رسالة لمستخدم يحمل تلك الصفات سيصله إشعار يبلغه بأن هذا الخيار ليس متاحاً له.

وأشارت المدونة إلى أن هذه الميزة ستعتمد على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتتمكن من تحقيق الغاية المرجوة منها.

وتبعا للمدونة، فإن شروط استخدام منصات "إنستجرام" تنص على أن يكون المستخدم قد بلغ الـ 13 عاماً عندما يريد تسجيل حساب له على المنصات، لكن بعض المستخدمين قد يتلاعبوا في إدخال هذه البيانات عند تسجيل الحساب، لذا يجري تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات بطرق معينة.

كما ستضمن السياسات الجديدة لمنصات "إنستجرام" للمراهقين أيضاً حقوق التبليغ عن أي حساب أو حظره في حال الشك بأن المرسل يتبع أسلوباً "مشبوهاً" للتواصل مع الآخرين.