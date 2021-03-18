رفض الزواج من شقيقتهم فقتلوه!

حددت محكمة جنايات السلام المصرية 8 أبريل المقبل نظر محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بسلاح أبيض «مطواه» لرفضه الزواج من شقيقتهم، بعد خطبة استمرت 3 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه «ع.ا» عامل عمداً مع سبق الإصرار والترصد بإعداد سلاح أبيض «مطواه» والتعدي عليه حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.

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وقالت صحيفة «الدستور» المصرية، إن المتهمين «ش.م» و«أ. م» و«م.ع» أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواه»، بعد مشاجرة نشبت بينهم لرفضه إتمام الزواج من شقيقة المتهمين الأول والثاني بعد خطوبة استمرت 3 سنوات.

وأقر المتهمون بأن المجني عليه استدرج شقيقتهم داخل شقته مستغلاً انشغال أهل المنزل في حفل زفاف، وعندما علموا بما حاول فعله مع شقيقتهم حكموا عليه بإتمام إجراءات كتب الكتاب وإتمام الزيجة في أقرب وقت حتى لا تكون شقيقتهم عرضة لأقاويل أهل المنطقة، لكنه فاجأهم برفضه إتمام الزواج وفسخ الخطبة فتعدوا عليه بالضرب وتطورت المشاجرة بينهم لطعنه بسلاح أبيض.