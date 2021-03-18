وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس بعد ساعات من رحيل ريم غزالي

أعلنت وزارة الثقافة السورية وفاة المطربة ميادة بسيليس، عن عمر 54 عاما بعد صراع مع السرطان.

وكان الموسيقار سمير كويفاتي زوج الفنانة السورية الراحلة، أكد في تصريحات صحفية الشهر الماضي إصابتها بالسرطان، وطلب من جمهورها الدعاء لها.

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وولدت ميادة بسيليس في حلب عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر 9 سنوات عبر إذاعة حلب، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغان لمسلسلات تلفزيونية.

وشاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في سوريا والمغرب ومصر والولايات المتحدة.

ومن أشهر أغانيها "كذبك حلو" و"بلقبي في حكي" و"راح دايما أهواك" و"خليني على قدي" و"أحسنلك تروح" و"شو تأملت" و"مين قالك".

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الفنانة ريم غزالي

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن عن وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في مسشفي بالعاصمة الفرنسية باريس بعد رحلة علاج من مرض السرطان استمرت منذ شهر أبريل 2019.

وقالت سلمى غزالي، نجمة ستار أكاديمي وشقيقة الفنانة الراحلة في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على انستجرام: «منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم».

وأضافت «أدعو لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة، ربنا راح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهما القوة والحمد لله». كانت الراحلة ريم غزالي 39 عاما أعلنت في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس وخضعت لعملية جراحية بفرنسا.