هذا شرط هاري وميجان مع أوبرا لبث المقابلة

أبوظبي (الاتحاد) - كشفت مصادر مطلعة عن بند مهم اتفق عليه الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان مع الإعلامية أوبرا وينفري قبل بث المقابلة التي أجرتها معهما.

وقالت جايل كينج، صديقة ميجان ماركل، إن دوق ودوقة ساسكس أبرما صفقة مع قناة «سي بي إس» لتأجيل بث المقابلة إذا توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، وجد الأمير هاري.

كانت جايل كشفت، أمس الثلاثاء، أن عائلة ساسكس أخبرتها أنهم أجروا محادثات مع شقيق هاري الأمير وليام ووالده الأمير تشارلز، وأنها «لم تكن مثمرة».

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ويتوقع أن تسبب التصريحات الجديدة لصديقة ميجان، حول ترتيبات الزوجين المتعلقة باحتمال وفاة جد هاري، مزيداً من الهزات الارتدادية الناجمة عن المقابلة.

وخرج دوق إدنبرة الأمير فيليب (99 عاماً) من مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن الثلاثاء بعد شهر من العلاج من عدوى وإجراء جراحة في القلب.

وخلال المقابلة، التي بثت يوم 7 مارس الجاري، اتهمت عائلة ساسكس أحد أفراد العائلة المالكة، وليس الملكة أو زوجها الأمير فيليب، بإثارة مخاوف بشأن مدى قتامة لون بشرة ابنهم آرتشي قبل ولادته، وادعت ميغان أيضاً أنها طلبت المساعدة أثناء محاولتها الانتحار.